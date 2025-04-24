Макрон натравил Трампа на Россию для отвлечения от критики Украины

Препятствием для урегулирования украинского конфликта остается Россия, и именно на нее американскому лидеру Дональду Трампу необходимо направить свой гнев, отказавшись от критики киевского режима. С таким заявлением в эфире телеканала TF1 выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что именно позиция российского руководства мешает начать мирный процесс, пока ВС РФ продолжают атаковать Украину.

«Американский гнев должен быть направлен только на одного человека — президента России Путина», — заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что сейчас на повестке дня должен стоять только один вопрос: готова ли Россия прекратить наносить удары без предварительных условий?

Отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к готовности США признать Крым российской территорией, Макрон заявил, что эта тема сейчас на повестке дня не стоит.

По его словам, Франция настаивает на том, чтобы Украина находилась в своих границах, признанных мировым сообществом.

В минувшую среду, 23 апреля, президент США Дональд Трамп опубликовал резкий пост с критикой украинского лидера Владимира Зеленского за препятствие переговорам о прекращении огня из-за своей позиции по Крыму. Он подчеркнул, что Украина потеряла полуостров 11 лет назад и все это время не совершила ни одной попытки его вернуть.