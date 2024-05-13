Британцы высмеяли «сигнал Путину» от НАТО | 360°

Мир 13 мая 2024, 12:43 Британцы высмеяли «сигнал Путину» от НАТО Читатели Daily Mail высмеяли направленные против РФ учения НАТО в Эстонии Sebastian Kahnert/dpa / Global Look Press

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В Эстонии проходят учения НАТО Swift Response, цель которых — отработка действий на случай противостояния с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли это мероприятие.

«Восемьдесят два британских и 60 американских солдат в Эстонии? <…> Ого, половина наших вооруженных сил! <…> Сотни тысяч российских солдат оцепенели», — сыронизировали комментаторы.

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Журналисты газеты The Times сообщали, что британских военных на учениях НАТО в Эстонии запугивали российскими дронами-шпионами. Эстонских солдат заставляли прыгать в воду, чтобы проверить отсутствие мобильных телефонов.

Ранее стала известна еще одна цель учений Североатлантического альянса в Эстонии. Речь шла об анализе боевых действий на Украине с использованием данных, полученных во время мероприятий.