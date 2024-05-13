«Заберут личные контакты». Британских военных пугали дронами РФ на учениях НАТО | 360°

Мир 13 мая 2024, 05:18 «Заберут личные контакты». Британских военных пугали дронами РФ на учениях НАТО Times: на учениях в Эстонии британских военных пугали, что РФ похитит их данные РИА «Новости»

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Британских военных на учениях НАТО в Эстонии запугивали российскими дронами-шпионами, а эстонских еще и в воду заставляли прыгать для проверки отсутствия мобильных телефонов. Об этом сообщила газета The Times.

«Во время учений НАТО в Эстонии британские войска были предупреждены, что российские шпионы могут забрать с их устройств „личные контактные данные близких“», — сказано в сообщении.

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Издание отмечало, что для кибершпионажа якобы использовали сложные дроны, оснащенные электроникой наблюдения, и портативные телефонные антенны, которые перевозили по земле.

По словам одного из британских бойцов воздушной эскадрильи связи, военные опасались утечек информации с мобильных телефонов и данных геолокации, поэтому оставляли аппараты в жилых комнатах во время учений и операций.

Эстонским солдатам повезло меньше. Их заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что они не взяли с собой телефоны.

Ранее назвали цели учений Североатлантического альянса в Эстонии. Одна из них — анализ боевых действий на Украине с использованием данных, полученных во время учений.