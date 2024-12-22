Telegraph: в Британии тысячи солдат уволились из армии, несмотря на рост зарплат

Великобритания столкнулась с массовыми увольнениями военнослужащих, несмотря на рекордное повышение зарплат. Об этом сообщило издание The Telegraph .

«Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом. Впервые за всю историю в Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих», — говорится в материале.

Британские власти подняли на 6% зарплаты военным этим летом, пытаясь преодолеть кризис в армии, но безуспешно.

За этот год ряды вооруженных сил страны покинули более 15 тысяч человек. В частности, из них почти восемь тысяч военных ушли по собственному желанию.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что украинские военные дезертируют из-за усталости и дефицита личного состава ВСУ, так как они находятся на передовой без возможности передохнуть.