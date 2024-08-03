Британцев разозлила шутка Скабеевой про Аляску

Внимание западной прессы привлекло недавнее высказывание российской телеведущей Ольги Скабеевой об Аляске. Об этом британская журналистка Лорен О’Тул написала в статье для издания Daily Express .

Скабеева назвала Аляску «нашей» в контексте обсуждения совместного воздушного патрулирования России и Китая рядом с американским штатом. На Западе это заявление вызвало неоднозначную реакцию.

О’Тул напомнила, что Российская империя продала США Аляску в 1867 году за 7,2 миллиона долларов. Она отметила, что в России стали чаще звучать призывы к возвращению этой территории.

Читатели Daily Express также прокомментировали высказывание Скабеевой. Некоторые из них выразили опасения о возможных территориальных претензиях России после вероятной победы Дональда Трампа на выборах в США.

Россия и Китай провели 25 июля совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями. После этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные учения у берегов Аляски вызвали беспокойство в США.