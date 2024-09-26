Британцев призвали к созданию отрядов самообороны по примеру Украины

Правительству и населению Великобритании необходимо усилить оборону и извлечь уроки из продолжающегося на Украине конфликта. Об этом говорится в официальном докладе комитета по международным отношениям и обороне палаты лордов парламента королевства.

В документе отметили, что военные действия на Украине продемонстрировали ограниченность военной мощи Великобритании для сдерживания вероятного конфликта.

От правительства потребовали выделения дополнительных средств на армию, а также создать стратегию по укреплению системы обороны через увеличение объема выпусков товаров военного назначения и привлечения резервистов.

«Нашим вооруженным силам не хватает массовости, устойчивости и внутренней слаженности, необходимых для поддержания эффекта сдерживания и поддержания затяжного конфликта», — указали в докладе.

Кроме того, парламентарии призвали население заранее сформировать команды самообороны, чтобы не оставаться в стороне в случае нападения на страну и встать на ее защиту.

В феврале прошлого года британские журналисты со ссылкой на источники сообщили, что глава Генерального штаба страны генерал Патрик Сандерс уйдет в отставку из-за недостаточного финансирования армии.

По словам собеседников журналистов, командующий обвинил Министерство финансов, что оно выделяет больше средств на поддержку Украины, чем на собственные Вооруженные силы, что привело к массовым увольнениям.