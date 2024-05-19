Британскую принцессу спасали от рака врачи папы римского | 360°

19 мая 2024, 14:19
Британскую принцессу спасали от рака врачи папы римского
Hindustan Times: врачи папы римского оперировали в Лондоне принцессу Миддлтон
Команда медиков папы римского прилетала в британскую столицу, чтобы провести операцию принцессе Кейт Миддлтон. Об этом сообщила газета Hindustan Times.
Врачи оперировали монаршую особу в середине января. По информации индийского издания, королевская семья редко прибегает к иностранной помощи, но в этот раз она обратилась к итальянскому медцентру Gemelli, который занимался лечением папы римского Франциска.
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Кейт Миддлтон диагностировали рак, она проходит курс лечения. О своей болезни она объявила в марте после перенесенной операции.
Ранее принц Уильям рассказал о состоянии своей жены. Он отметил, что у супруги все хорошо.
Подруга принцессы, дизайнер Амайя Арриета призналась, что Кейт Миддлтон тяжело переносит лечение. По ее словам, королевская семья «проходит через ад». Она также выразила надежду, что у них скоро все наладится.
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