Британский заключенный рассказал подробности романа с замужней надзирательницей

Бывший британский заключенный Тони Гуч, отбывавший наказание в тюрьме более девяти лет, рассказал о романе с надзирательницей. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

Бывший арестант прокомментировал череду секс-скандалов с участием тюремных сотрудниц. Он признался, что в тюрьме Highpoint в графстве Суффолк у него была связь с замужней надзирательницей на 10 лет старше его. Заключенному тогда было 25 лет. По словам Гуча, они неоднократно занимались сексом в колонии.

Он отбывал наказание за кражи, взломы и нападения на людей. Сейчас мужчине 42 года. Он объяснил, что завязал с преступным миром еще 14 лет назад.

Ранее в центре секс-скандала оказался владелец музыкального лейбла Bad Boy Records рэпер Пи Дидди. Его обвинили в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Полиция провела обыске в доме исполнителя, его арестовали. Рэпер не признал вину и объявил голодовку. Суд отказался выпустить артиста под залог в 50 миллионов долларов.