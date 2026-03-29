Британский пенсионер спас жизнь зятю, пожертвовав ему свою почку

В Великобритании 84-летний Грэм Сиссон спас жизнь зятя, Йена Тонкса, пожертвовав ему свою почку. Об этом сообщило издание People .

Более 10 лет назад Тонкс уже перенес одну трансплантацию, но из-за осложнений, вызванных аутоиммунным заболеванием, его здоровье снова ухудшилось. К 2018 году диализ стал для него рутиной, вынудив отказаться от работы и любимых хобби.

Мужчине срочно требовалась донорская почка, но у друзей и родственников не было такой возможности из-за несовместимости тканей и проблем со здоровьем. Тогда ему вызвался помочь тесть. Тонкс признался, что решение Грэма его шокировало, но оно изменило его жизнь в лучшую сторону.

«Я не мог в это поверить — он был так уверен в своем желании. В мире нет дара, который мог бы сравниться с тем, что сделал он», — заявил Тонкс.

В ноябре 2024 года в Королевской больнице Манчестера провели успешную операцию по пересадке почки. Мужчины уже восстановились после оперативного вмешательства.

Тонкс признался, что это просто невероятное чувство, когда можно снова ходить на футбольные матчи, проводить время с близкими, не быть привязанным к аппарату. В манчестерской больнице же отметили, что Грэм Сиссон стал самым пожилым донором почки в ее истории.

