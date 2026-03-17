Еще 60 операций по пересадке донорских органов провели в Подмосковье с января

В Подмосковье успешно продолжается реализация программы по трансплантации органов. Это позволяет спасать жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Этот высокотехнологичный метод лечения иногда становится единственным спасением для пациентов с терминальной стадией заболеваний.

«С начала этого года жителям Подмосковья выполнили 60 операций по пересадке донорских органов, в том числе почек, печени и сердец. В прошлом году было проведено 228 таких операций, из них 105 в МОНИКИ», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Проведение таких сложных вмешательств требует строгого соблюдения медицинских критериев и идеальной совместимости донорского органа с организмом пациента. Для эффективного управления этим процессом в регионе создан единый лист ожидания на трансплантацию.

Это позволяет координировать усилия и оперативно находить подходящего донора.

Программа трансплантации требует системной работы с участием мультидисциплинарной команды профессионалов.

«Прежде всего, это работа врачей медицинских организаций, участвующих в донорской программе — реаниматологов, неврологов и трансплантационных координаторов, которые ежедневно обеспечивают ее функционирование. В нее также вовлечены хирурги и реаниматологи трансплантационных центров, сопровождающие пациента на всех этапах лечения», — отметил главный внештатный специалист по органному донорству Министерства здравоохранения Московской области Леонид Бельских.

Важно отметить, что все операции по пересадке органов проводят для жителей Подмосковья бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования.