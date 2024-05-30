Британский парламент официально распустили

В начале июля в Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент. До этого момента работу обеих палат приостановили, объявила пресс-служба парламента.

«Роспуск парламента состоялся в четверг, 30 мая 2024 года. Все дела в палате общин и палате лордов подошли к концу», — объявил британский законодательный орган.

Фактически обе палаты прекратили работу 24 мая, почти за неделю до официального роспуска. Пресс-служба сообщила, что теперь в парламенте нет депутатов, места в палате общин останутся вакантными до завершения досрочных выборов 4 июля. Члены палаты лордов сохранят за собой места, потому их не избирали, а назначали.

Британский парламент в новом составе впервые соберется на заседание 9 июля, когда его члены принесут присягу и выберут спикера. Они приступят к своим обязанностям 17 июля.

Правящая Консервативная партия потерпела поражение на региональных выборах и лишилась почти 450 мандатов. За несколько месяцев до этого тори устроили заговор против премьер-министра Риши Сунака.