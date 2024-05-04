Правящая в Британии партия потерпела громкое поражение на региональных выборах | 360°

04 мая 2024, 18:48
Правящая в Британии партия потерпела громкое поражение на региональных выборах
Guardian: британские консерваторы потеряли половину мест на выборах
Консервативная партия в Великобритании потерпела поражение на региональных выборах по итогам подсчета голосов, поданных в 102 из 107 местных органов власти. Об этом сообщила газета The Guardian.
Правящая британская партия лишилась больше 448 мест в муниципальных, местных и региональных советах. Неудача консерваторов стала одной из самых громких за последние десятилетия, отметили в издании.
Реклама
Консервативной партии удалось сохранить только 479 региональных мандатов, из-за чего ее обошли как оппозиционная Лейбористская партия, так и партия «Либеральные демократы».
Окончательные результаты огласят позже. После их обнародования станет известно, кого назначат на пост мэров Большого Манчестера и Ливерпуля. По данным телеканала Sky News, главой Лондона станет лейборист Садик Хан.
Ранее газета Financial Times предположила, что после региональных выборов английские парламентарии и чиновники сместят премьер-министра Риши Сунака. Депутаты планируют инициировать процедуру вотума недоверия.
Лондон
Великобритания
Выборы в Великобритании
Выборы
Реклама
Реклама