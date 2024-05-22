Названа дата досрочных выборов в британский парламент

В Великобритании 4 июля пройдут всеобщие выборы в парламент страны. Дату озвучил британский премьер-министр Риши Сунак.

Он подтвердил информацию, которую распространил Sky News, о планах созвать выборы в указанные сроки.

«Всеобщие выборы пройдут 4 июля», — сказал Сунак после совещания кабинета министров, ход которого транслировал телеканал.

По данным The Guardian, премьер уже получил санкцию короле Карла III на роспуск парламента.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее», — подчеркнул Сунак.

По его словам, стране необходимо решить — развивать уже достигнутый прогресс или столкнуться с риском возвращения к исходной точке, причем без наличия какого-либо плана и уверенности.

Раньше британский премьер уверял, что выборы запланировали на вторую половину года. Состояться они должны не позже января 2025-го, уточнило РИА «Новости».