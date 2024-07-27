Сегодня 16:54 Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию Принц Гарри отказался везти Маркл в Британию из соображений безопасности 0 0 0 Фото: IMAGO/Paul Marriott / Global Look Press Мир

Великобритания

Принц Гарри

Карл III

Король Великобритании Карл III может никогда больше не увидеть своих внуков — принца Арчи и принцессу Лилибет. Сын монарха, принц Гарри, отказался привозить свою семью в Великобританию из соображений безопасности. Королевские эксперты заявили, что в таком случае Карл станет еще более отдаленным от родственников, и назвали сложившуюся ситуацию невероятно печальной. Что происходит в королевской семье, и почему принц Гарри не повезет жену в Лондон — в материале 360.ru.

История раскола в королевской семье В 2018 году принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл и получил титул герцога Сассекского. В январе 2020 года он и его жена заявили, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будут стремиться к финансовой независимости. В июле того же года пара обзавелась собственным домом в Санта-Барбаре. В феврале 2021-го стало известно, что принц Гарри и его жена окончательно отказались от обязанностей членов королевской семьи. Еще до женитьбы Гарри и Маркл появилась журналистская утка о том, что королева Елизавета II не разрешала принцу заводить семью с американской актрисой. В новом документальном фильме ITV «Таблоиды под судом» Гарри заявил, что СМИ ответственны за ухудшение его отношений с семьей. Особенно много нападок со стороны таблоидов было в адрес жены принца, образ которой в прессе далек от положительного. «Все, что я говорю о своей семье, вызывает поток оскорблений со стороны прессы», — привело слова принца издание The Guardian.

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Нож или кислота — что беспокоит Гарри Герцог Сассекский рассказал в документальном фильме не только о своем «крестовом походе» за свободные и честные СМИ против лживых таблоидов. Принц затронул и довольно бытовые темы, например, почему никогда не вернет супругу в Великобританию. По его словам, публикации в СМИ о Маркл могут подтолкнуть какого-нибудь психически неуравновешенного человека на преступления.

Будь то нож или кислота — эти вещи действительно беспокоят меня. Это одна из причин, по которой я не верну свою жену в эту страну. принц Гарри

На этом фоне престарелый Карл III, который борется с раком, рискует больше не увидеть своих внуков. Последний раз он встречался с ними в 2022 году, когда герцог и герцогиня Сассекские вернулись на празднование Платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II. «Это невероятно печальная ситуация, которую мало кто мог предсказать еще пять лет назад», — заявил редактор Majesty Джо Литтл, чьи слова привело Daily Mail. Авторы статьи процитировали королевскую писательницу Маргарет Холдер. «Если дети не могут приехать сюда, а король не может поехать туда, вы сталкиваетесь с ситуацией, когда ваш дедушка, проходящий лечение от рака, отдаляется все больше и больше», — отметила она. Карл III станет «далеким дедушкой, которого внуки никогда не увидят», заключили журналисты британской газеты.

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Стремился к простой жизни: почему Гарри остался в США В 2022 году герцог Сассекский в документальном фильме «Гарри и Меган» назвал обстоятельства, которые побудили его переехать в Соединенные Штаты. Главной причиной стало его изменение взглядов на жизнь. «Изменился до той точки, когда перерос свое окружение, среду, в которой находился. Переехать сюда было самым очевидным», — заявил принц. Игрок в поло и друг Гарри Игнасио Фигерас добавил, что тот всегда стремился к простой жизни. Принц также опасался посещать родину из-за недостаточной защиты своей безопасности. Для визитов в Британию он нанимал охранников американской частной фирмы, но ее сотрудники не имели должной квалификации для защиты персон столь высокого ранга, сообщал BBC News. Адвокаты принца обратились в правительство Соединенного Королевства с требованием обеспечить Гарри госохрану во время его визитов в страну. Правозащитники пригрозили судебным иском. Карл III мог бы смягчить отношения в семье, обеспечив принцу полицейскую защиту, но эта власть принадлежит исключительно комитету Министерства внутренних дел, который контролирует королевскую безопасность.

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В Британии считают, что в США Гарри тоже может грозить опасность. Джо Литтл напомнил о недавнем покушении на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которому прострелили ухо. «Вы должны спросить себя: является ли Великобритания менее опасной страной, чем США, где так широко распространены преступления с применением огнестрельного оружия», — заявил Литтл. Брат принца Гарри Уильям и его жена более трех лет назад перестали общаться с родственниками, когда те переехали в США. Недавно в СМИ появилась информация, что Уильям собирается выселить из Букингемского дворца принца Луи и принцессу Шарлотту, а старшего сына Джорджа он планирует сделать наследником.