Британский экс-премьер Борис Джонсон приехал в Одессу

Политика заметили в Одессе, на опубликованных кадрах видно, как он садится в машину. О целях визита Джонсона издание ничего не написало.

Поездку британского экс-премьера в республику подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он выложил в Сети совместное фото с Джонсоном на фоне одесских улиц.

Ранее Украину с официальным визитом посетил британский принц Гарри. Он приехал в Киев по приглашению украинского руководства. По данным газеты The Guardian, принц планировал рассказать в украинской столице о новых инициативах по поддержке и реабилитации раненых солдат ВСУ.

Политолог Игорь Никулин предположил, что королевская семья отправила Гарри на Украину в качестве наказания за его проступки и для восстановления репутации.