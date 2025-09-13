Британский экс-премьер Борис Джонсон приехал в Одессу
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину. Об этом сообщило местное издание «Обозреватель».
Политика заметили в Одессе, на опубликованных кадрах видно, как он садится в машину. О целях визита Джонсона издание ничего не написало.
Поездку британского экс-премьера в республику подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он выложил в Сети совместное фото с Джонсоном на фоне одесских улиц.
Ранее Украину с официальным визитом посетил британский принц Гарри. Он приехал в Киев по приглашению украинского руководства. По данным газеты The Guardian, принц планировал рассказать в украинской столице о новых инициативах по поддержке и реабилитации раненых солдат ВСУ.
Политолог Игорь Никулин предположил, что королевская семья отправила Гарри на Украину в качестве наказания за его проступки и для восстановления репутации.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.