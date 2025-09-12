Королевская семья Великобритании отправила принца Гарри в Киев в качестве наказания за его проступки и для восстановления репутации. Перед ним поставили задачу донести до украинского лидера Владимира Зеленского, что прекращать боевые действия нельзя, несмотря на давление президента США Дональда Трампа. Такую версию в комментарии 360.ru высказал политолог, военный эксперт и бывший член по разоружению ООН Игорь Никулин.

Он напомнил, что принц Гарри проштрафился перед семьей и теперь вынужден искупать вину для восстановления репутации. Поэтому он согласился на роль гонца, принесшего украинским властям плохие вести.

«Это практически то же самое, как бывший британский премьер Борис Джонсон прилетел в Киев и разорвал Стамбульские соглашения в 2002 году», — заявил Никулин.

Политолог не исключил, что принц Гарри донес до Зеленского, что в случае невыполнения требований Лондона его быстро заменят бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого уже готовят к возможным президентским выборам.

«Сейчас Зеленский устраивает Великобританию, но, если попытается заключить мирное соглашение, на котором настаивает Трамп, ситуация для него сильно ухудшится. Лондон уже предъявил кандидата на замену — бывшего главкома ВСУ Залужного», — пояснил Никулин.

О приезде принца Гарри по приглашению украинского правительства в Лондон сообщила газета The Guardian. Официальной причиной поездки назвали помощь в реабилитации раненых со стороны фонда «Игры непокоренных», с которым сотрудничает член британской королевской семьи.