Британские врачи впервые в мире применили ИИ во время операции на мозге

Искусственный интеллект помог британским врачам избежать ошибок во время удаления опухоли мозга. Об этом сообщили на сайте больницы Университетского колледжа Лондона.

Операция прошла в Национальной больнице неврологии и нейрохирургии. Первым пациентом, которому провели вмешательство с использованием ИИ, стал 48-летний Рис Хибберт. У мужчины нашли опухоль мозга, которая могла привести к слепоте. Британец уже и так передвигался с тростью из-за частичной потери зрения.

ИИ анализировал изображение с камеры в реальном времени и показывал те места в основании мозга, где нервы и сосуды расположены достаточно близко. Даже миллиметровая ошибка могла привести к смерти, слепоте или инсульту. Система помогала врачам обходить опасные зоны во время удаления опухоли. Уже через неделю после операции Хибберт смог ходить самостоятельно.

Недавно стало известно, что ИИ помог врачам Подмосковья поставить почти 2,9 миллиона диагнозов начиная с февраля 2026 года. Цифровой помощник анализирует информацию из электронной медицинской карты пациента и предлагает гипотезы по 95 заболеваниям.