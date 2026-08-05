ИИ помог врачам Подмосковья поставить почти 2,9 млн диагнозов

В Подмосковье врачи первичного звена используют диагностический ассистент на основе искусственного интеллекта AIDA. Как сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева, с февраля текущего года система помогла специалистам установить почти 2,9 миллиона диагнозов.

Цифровой помощник анализирует информацию из электронной медицинской карты пациента — жалобы, анамнез, результаты обследований — и предлагает гипотезы по 95 социально значимым заболеваниям.

«Цифровой ассистент анализирует жалобы, историю болезни и данные обследований, формируя предположения о 95 социально значимых диагнозах. Если мнения расходятся, врач видит альтернативный вариант — но решение всегда остается за ним, искусственный интеллект здесь не заменяет, а усиливает», — отметила Людмила Болатаева.

Когда доктор формулирует заключительный диагноз, сервис параллельно обрабатывает данные карты и выдает собственное заключение. Если выводы совпадают, система подтверждает решение врача. При расхождении предлагается альтернативный вариант, что позволяет специалисту перепроверить свои выводы и принять более обоснованное решение.

Такой подход повышает точность диагностики и снижает вероятность ошибок, особенно при работе со сложными и социально значимыми патологиями. Цифровой ассистент уже стал эффективным инструментом в руках подмосковных врачей, помогая быстрее и качественнее принимать решения в условиях высокой нагрузки.