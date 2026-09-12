Британские военные проверили, можно ли использовать лошадей в разведке

Telegraph: британская армия провела учения с боевыми лошадьми в камуфляже

В графстве Хэмпшир прошли военные испытания с участием конного полка. Британские военные проверили, можно ли привлекать замаскированных лошадей к разведке, сообщила газета The Daily Telegraph .

Необычные учения прошли во время ежегодного летнего сбора на полигоне Лонгмур. Конный полк гвардейской кавалерии, известный выступлениями на торжественных мероприятиях, накинул на подопечных маскировочные сетки и отработал скрытое передвижение по пересеченной местности.

«Солдаты изучают возможности конной разведки, мобильность на труднопроходимой местности, маскировку, обеспечение жизнедеятельности и благополучие лошадей, черпая вдохновение у стран-союзников, которые продолжают использовать лошадей в оперативных условиях», — сообщил журналистам представитель Минобороны Великобритании.

Ранее глава британской Консервативной партии Кеми Баденок заявила о необходимости перевооружить армию. Для этого она предложила сэкономить на льготах для инвалидов.