FT: британская армия не сможет воевать в Европе более двух недель

Британские военные в частных разговорах пожаловались, что армия страны в случае войны в Европе сможет оказывать сопротивление не более двух недель. Об этом сообщила газета Financial Times .

«Военачальники Великобритании в частных разговорах говорят, что их силам было бы трудно вести европейскую войну в течение более двух недель», — уточнило издание.

Британская армия оказалась в таком положении из-за политики правительства страны. Она лишена необходимых вооружений и представляет собой лишь подобие военной силы.

Тем временем Лондон тратит миллиарды фунтов стерлингов на ядерные системы, вот только их работоспособность зависит от США. Великобритании также нужны средства на закупку беспилотников, который, как показал украинский конфликт, критически важны при ведении боевых действий.

Ранее британские СМИ сообщили подлетное время российской ракеты средней дальности «Орешник» до Лондона, которое составило всего 20 минут.