Британские военные отследили передвижение нескольких кораблей из России

Минобороны Великобритании сообщило о сопровождении судов и самолетов из России

В течение недели британские военные засекли недалеко от своих границ два самолета и четыре морских судна из России. Военно-морские силы и авиация Соединенного Королевства сопроводили их в зоне своей ответственности, сообщил «Интерфакс» .

«Корабли ВМС Британии провели прошедшую неделю, отслеживая действия российских ВМС, четыре корабля которых проходили через пролив и Северное море», — сообщило Минобороны Великобритании.

В проливе Па-де-Кале, который является продолжением Ла-Манша, фрегат HMS Iron Duke следил за подлодкой «Новороссийск» и буксиром «Евгений Чуров» на пути в Атлантический океан. Затем это же судно сопроводило в Северное море корвет «Стойкий» и танкер «Язь».

Передвижение двух самолетов Ту-142 контролировали истребители Eurofighter Typhoon RAF с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Российские самолеты пролетели возле британской границы, но не пересекли ее воздушное пространство.

В Северном Ледовитом океане российские силы устроили масштабные учения «Океан-2024». Военные планировали отработать применение высокоточного оружия.