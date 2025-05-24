Британские спецслужбы заподозрили Россию в поджоге дома премьера страны

Власти Великобритании заподозрили Россию в возможной причастности к поджогу дома премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

«Британские чиновники из сферы безопасности расследуют, была ли Россия вовлечена в поджоги собственности, связанной со Стармером», — говорится в материале.

Издание уточнило, что в мае были совершены нападения на семейный дом Стармера в районе Кентиш-Тауне на севере Лондона, а также на автомобиль и жилой дом, которыми он ранее владел.

Ранее полиция Лондона задержала 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича, еще одного украинца Петра Починока, а также 26-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка, предъявив им обвинения в поджоге. Сейчас они находятся под стражей и предстанут перед судом 6 июня.

Британские чиновники не исключают, что они действовали по заказу «лиц из России». При этом, как отмечает издание, ни один из подозреваемых не проявлял идеологической близости к России, а один из них даже публиковал праздничные фотографии солдат ВСУ.

В начале мая Скотленд-Ярд сообщил о задержании восьми человек, заподозренных в подготовке терактов.