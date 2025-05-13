В Лондоне задержали мужчину по подозрению в поджоге дома Стармера

Полиция Лондона задержала 21-летнего мужчину по подозрению в поджогах после пожара в доме премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мужчина был арестован в связи с серией поджогов», — заявили правоохранители.

Молодому человеку 21 год. Его подозревают в поджоге, который мог угрожать жизни людей. Арест связан с тремя случаями, уточнили в полиции.

В доме британского премьер-министра Кира Стармера случился пожар. Как сообщила газета The Times, в результате возгорания была повреждена входная дверь здания. Дом, в котором жил премьер-министр на протяжении почти двух десятилетий до своего переезда на Даунинг-стрит, расположен на Каунтисс-роуд в северной части Лондона. Ранее СМИ сообщали, что Стармер сдаёт своё жильё в аренду.

Полиция также расследует два других пожара: 8 мая загорелся автомобиль, а 11 мая — небольшое здание у входа на частную территорию. По информации The Times, машина вспыхнула рядом с домом Стармера, а квартира, где тоже был пожар, принадлежала ему с 1991 по 1997 год. Правоохранители проверяют, связаны ли эти происшествия с недавним возгоранием в доме премьер-министра.

Ранее из-за пожара на электроподстанции лондонский аэропорт Хитроу закрыли почти на сутки. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал шутливый пост, в котором заявил, что ждет обвинений в адрес России из-за происшествия.