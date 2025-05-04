Восемь человек задержали в Британии за подготовку терактов

Скотленд-Ярд сообщил о задержании 8 человек по подозрению в терроризме

В Великобритании по подозрению в подготовке к террористическому акту задержали восемь человек. Об этом сообщил Скотленд-Ярд в соцсети X .

Полиция проводила два отдельных расследования. Во время первого сотрудники контртеррористического отдела Скотленд-Ярда задержали пятерых подозреваемых, в том числе четырех граждан Ирана.

Правоохранители предполагают, что они вступили в заговор, чтобы напасть на конкретный объект. Его название решили не разглашать из соображений тайны следствия.

В рамках дела провели обыски по нескольким адресам в Лондоне, Манчестере и Суиндоне. Задержанным от 29 до 46 лет.

В ходе второго расследования 3 мая Скотленд-Ярд задержал еще трех иранцев, возраст которых — от 39 до 55 лет. Их поместили под стражу.

В полиции подчеркнули, что связи между двумя расследованиями не нашли.