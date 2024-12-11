Британская армия испытала новый лазер для уничтожения дронов

Британия сообщила об успешном испытании лазера HELWS против БПЛА

Британская армия впервые успешно применила против летающих беспилотников лазер HELWS, установленный на бронированном автомобиле. Информацию об этом опубликовали на сайте правительства.

«Британская армия впервые применила высокоэнергетическое лазерное оружие с бронетранспортера и успешно уничтожила летающие беспилотники», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что в качестве поражающего фактора использовали инфракрасный луч, который с высокой точностью достиг своей цели. Лазерную установку, разработанную компанией Raytheon UK, установили на шасси бронемашины Wolfhound.

По словам министра оборонных закупок и промышленности Марии Игл, успешное испытание этой системы — значительный шаг вперед в развитии будущих оборонных возможностей страны. Кроме того, разработка демонстрирует мастерство британских инженеров.

Ранее США впервые успешно провели первый тестовый перехват баллистической ракеты у берегов острова Гуам. Во время испытаний система SM-3 Block IIА поразила ракету средней дальности.