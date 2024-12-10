США впервые успешно перехватили баллистическую ракету на учениях

Соединенные Штаты успешно провели первый тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у берегов острова Гуам. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Во время испытаний система противоракетной обороны Aegis Guam успешно выпустила противоракету SM-3 Block IIA, разработанную американской корпорацией RTX. Как отмечает агентство Reuters, противоракета перехватила цель, расположенную недалеко от базы Военно-воздушных сил США Андерсен. Издание уточнило, что это испытание стало частью программы по созданию системы обороны Гуама.

«Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами Министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени», — отметили в Пентагоне.

Ранее США и НАТО внимательно следили за учениями Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, которые проходили в Средиземном море. Во время этих учений российские военные испытали ракеты «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Об этом сообщили в Пентагоне.