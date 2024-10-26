Британка бросила мужа ради любимой лошади

Жительница Великобритании Эми Хоуленд рассталась с первым мужем, который приревновал ее к лошади и в ультимативной форме заставил выбирать между ними. Об этом она рассказала изданию Daily Mail .

Ветеринарная медсестра сейчас живет в Линкольншире со своим вторым мужем и трехлетним сыном. Она рассказала, что рассталась с первым мужем осенью 2016 года. Супруг считал, что она проводила слишком много времени со своей лошадью Жасмин, а ему мало уделяла внимания. По ее словам, он вел себя так, как будто у нее был любовник.

«Когда мой первый муж поставил мне ультиматум: „Или я, или лошадь“ <…>, я не колебалась. Победитель мог быть только один — и это был не он», — заявила Хоуленд.

По ее словам, она действительно проводила с ней время до и после работы, а также по выходным, когда лошадь участвовала в соревнованиях. При этом добавила, что Жасмин дала ей столько душевного тепла, сколько не дал бы любой партнер-мужчина.

Последней каплей стала реакция супруга на ее татуировки — в виде цветка жасмина и подковы на лодыжке, имени Жасмин на арабском, набитом на запястье. Муж заявил, что лошадь должна уйти из их жизни, а женщина в ответ немедленно расторгла брак, посчитав, что у них нет будущего, раз он не признает, насколько важна для нее Жасмин.

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