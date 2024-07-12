Ради эффектного момента: Сеть возмутили страшные кадры с конем на съемочной площадке

Пользователи Сети возмутились после появления кадров со съемочной площадки фильма «Мой любимый чемпион». На них лошади связали ноги и снимали ее падение ради эффектного момента. Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк запустила петицию за запрет к показу картины из-за жестокого обращения с животными, сообщил Telegram-канал Shot .

На опубликованных кадрах с площадки видно, как двое мужчин натягивают канат, когда лошадь пытается перепрыгнуть через барьер. Из-за этого животному не удается оттолкнуться и оно всем весом падает на шею вместе с наездницей.

По словам режиссера картины Александра Данилова, для съемок взяли специального каскадерского коня, который был готов к трюкам. Лошадь снималась около часа в день и у нее было четыре дублера. Более того, для сцены изготовили специальные мягкие бревна, обитые поролоном.

Данилов заверил, что трюк выполняли каскадеры-профессионалы. Лошадь чувствует себя хорошо и после снялась в нескольких проектах.

Ранее дочь дрессировщика Аскольда Запашного получила переломы после падения лошади в цирке. Животное поскользнулось и упало прямо на наездницу.