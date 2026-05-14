Миноброны Великобритании намерено заключить контракт на поставку новых колесных самоходных гаубиц взамен отправленных на Украину. Об этом сообщило оборонное ведомство Соединенного Королевства.

«72-колесные самоходные гаубицы RCH155 будут закуплены в рамках контракта на сумму в почти один миллиард фунтов стерлингов, который включает в себя начальную подготовку и техническое обслуживание в период эксплуатации… RCH155 заменит артиллерийские системы AS-90, поставленные Украине в 2023 году», — отметили в заявлении министерства.

Производством будут заниматься заводы Rheinmetall в Телфорде и KNDS в Стокпорте. Первые поставки новых самоходных гаубиц запланированы на 2028 год.

Великобритания в мае расширила санкционный список, в него внесли новые пункты: 85 человек и организаций. Под новые санкции попала Клиническая психиатрическая больница №5 в Симферопольском районе Крыма, что вызвало иронию со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она сыронизировала, что «Лондону пора вызывать себе санитаров».