Британия закупит гаубиц на 1,15 млрд евро взамен переданных Украине
Миноброны Великобритании намерено заключить контракт на поставку новых колесных самоходных гаубиц взамен отправленных на Украину. Об этом сообщило оборонное ведомство Соединенного Королевства.
«72-колесные самоходные гаубицы RCH155 будут закуплены в рамках контракта на сумму в почти один миллиард фунтов стерлингов, который включает в себя начальную подготовку и техническое обслуживание в период эксплуатации… RCH155 заменит артиллерийские системы AS-90, поставленные Украине в 2023 году», — отметили в заявлении министерства.
Производством будут заниматься заводы Rheinmetall в Телфорде и KNDS в Стокпорте. Первые поставки новых самоходных гаубиц запланированы на 2028 год.
