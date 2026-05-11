Захарова: за санкции против психбольницы Великобритании пора вызывать санитаров

Под новые санкции со стороны Великобритании попала Клиническая психиатрическая больница номер пять в Симферопольском районе Крыма. В комментарии РИА «Новости» официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла этот факт.

«Пора Лондону вызывать себе санитаров», — заявила она.

Под санкции попали и другие объекты на полуострове, в частности Севастопольский государственный университет, курорт «Солнечная Таврика» и молодежный центр «Селет-Ак-Барс» в Форосе, санаторий «Здравница» в Евпатории, а также детские дома, оздоровительные лагеря и пансионаты.

Также ограничения затронули главу Росмолодежи Григория Гурова, начальника Главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака, уполномоченную по правам ребенка в Херсонской области Ирину Кравченко и других.