Британия расширила санкции против России

Великобритания ввела санкции против 85 человек и организаций. Информация появилась в уведомлении Министерства финансов страны, сообщило РИА «Новости» .

В частности, ограничения коснулись сотрудников российского пиар-агентства «Агентство социального проектирования», ряда некоммерческих организаций, а также уполномоченных по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко и Херсонской области Ирины Кравченко.

Санкции также ввели против генерального директора АНО «Диалог» Владимира Табака, начальника Главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина, главы Росмолодежи Григория Гурова, написал ТАСС.

Ранее МИД Великобритании объявил о введении новых антироссийских санкций 5 мая. Под ограничения попали 35 физических и юридических лиц, включая представителей из других стран.