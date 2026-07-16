Британия возобновила выпуск артиллерийских стволов ради поставок Украине

Великобритания начала поставлять Украине артиллерийские стволы калибра 105 и 155 миллиметров. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Поставки организовали в рамках контракта на 61 миллион фунтов стерлингов. Всего он предусматривает передачу 150 стволов британского производства и создание сотен рабочих мест в Шеффилде.

«Первые из 150 артиллерийских стволов британского производства поставляются на Украину для укрепления ее обороны», — сообщили в ведомстве.

Партия стала первой серийной продукцией такого типа, изготовленной в стране за 20 лет. Киев получил первые четыре ствола в качестве опытных образцов для ковки. Украинская сторона сможет испытать их и проверить собственные производственные процессы.

Ранее в ЕС допустили возможность направить средства европейской программы военной поддержки на закупку оружия для Киева у Великобритании.