Евросоюз разрешит Украине тратить полученную помощь на покупку британского оружия
Bloomberg: ЕС разрешит Киеву на выданную помощь купить оружие у Британии
Европейский союз разрешит Киеву закупать вооружения в Великобритании на полученные в рамках европейского военного финансирования деньги, если британское правительство тоже вложится. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
На 2026-2027 годы ЕС планирует выделить Киеву на закупку вооружений 60 миллиардов евро.
По сведениям источников агентства, Евросоюз намерен заключить с властями Соединенного Королевства соглашение, позволяющее британским компаниям получать выгоду от европейской программы военного финансирования Украины.
Для этого правительство Великобритании должно оплачивать часть украинских заказов, считают в Еврокомиссии.
Ранее страны НАТО в итоговой декларации после саммита в Анкаре взяли обязательства выделить Украине военную помощь. На 2026 год запланировали сумму 70 миллиардов евро, на 2027-й — обещали поддержку по крайней мере на эквивалентном уровне.