Белый дом: Украина может рассматривать кредит G7 как грант

Украина может рассматривать кредит стран G7 на 50 миллиардов долларов как грант. Ей не придется ничего возмещать, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление чиновника Белого дома.

Там отметили, что все государства «Большой семерки» в той или иной форме примут участие в выделении кредита Украине.

«Займ будет возмещаться доходами от замороженных активов. Это означает, что Украина может воспринимать эти средства как грант», — подчеркнул представитель Белого дома.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее подтвердила, что страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов за счет поступлений от замороженных активов России. Саммит G7 состоялся в итальянской Апулии.