Британия сформировала штаб для подготовки к отправке войск на Украину

Великобритания сформировала штаб в составе 70 военнослужащих в рамках подготовки к отправке на территорию Украины так называемых межнациональных сил. Заявление об этом опубликовали на сайте правительства Соединенного Королевства.

Финансирование штаба составило 200 миллионов фунтов стерлингов (примерно 269,7 миллиона долларов). Средства поступили из казны.

О выделении этих денег на подготовку к потенциальному размещению войск на Украине Минобороны Британии сообщило еще в январе. Там уточнили, что сумму потратят на оснащение: обновление автопарка и средств коммуникации, приобретение современных антидроновых систем и дополнительного защитного снаряжения для военных, а также общую подготовку.

Власти Британии работают с партнерами в рамках объединения, именуемого «коалицией желающих», прорабатывают вариант отправки солдат на Украину в качестве миротворцев. Франция и Великобритания стали ключевыми координаторами союза.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал план Британии отправить военных на Украину. По его словам, у премьера королевства Кира Стармера нет ни плана, ни войск для этого.