Британия разрешила ввоз в страну дизеля и керосина из российской нефти

Великобритания разрешила импорт дизеля и керосина, которые произвели в третьих странах из российской нефти. Сведения об этом изложены в лицензии, которую опубликовал британский Минфин .

«Запреты, введенные в рамках санкций против России, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам», — отметили в документе.

Лицензия начнет действовать с 20 мая и не содержит конечного срока, однако власти планируют периодически пересматривать ее условия.

Накануне аналогичную меру приняли в США. Американская сторона выдала 30-дневную лицензию на морские поставки российской нефти. Она коснулась топлива, которое уже погрузили на танкеры, чтобы наиболее уязвимые страны смогли временно получить доступ к задержавшимся в море объемам.

Утром 19 мая мировые цены на нефть снизились примерно на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о решении отложить запланированное нападение на Иран. На рынке восприняли этот сигнал как фактор временного снижения геополитической напряженности.