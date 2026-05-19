Нефть подешевела после слов Трампа об отложении нападения на Иран

Утром во вторник, 19 мая, мировые цены на нефть стали ниже на 2% после заявления американского лидера Дональда Трампа об отложении запланированного нападения на Иран. На это указал аналитик Тим Уотерер в KCM Trade, сообщило агентство Reuters .

По состоянию на 07:33 по московскому времени стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,03%, до 109,82 доллара за баррель. Цена на WTI упала на 1,59%, до 102,72 доллара.

По словам Уотерера, инвесторы ориентируются на геополитическую ситуацию в мире.

«Сигнал Трампа несколько ослабил непосредственное давление. <…> Рынок следит, являются ли комментарии президента США истинным сдвигом в сторону деэскалации или только тактической паузой», — сказал аналитик.

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированные на 19 мая удары американских вооруженных сил по Ирану.