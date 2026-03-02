Британия попросила помощи у Украины из-за иранских дронов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что привлечет украинских специалистов для защиты стран Персидского залива от иранских атак беспилотников. Об этом он написал 1 марта в соцсети X .

Стармер пояснил, что Британия не будет участвовать в совместных наступательных операциях США и Израиля против Ирана, но останется верной коллективной обороне своих региональных союзников.

«Мы также привлечем экспертов из Украины к сотрудничеству с нашими собственными специалистами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют», — добавил Стармер.

Ранее США получили разрешение использовать британские военные базы Диего-Гарсия и Фэрфорд для ударов по Ирану. Обращение сконцентрировали только на задаче противодействия возможным атакам на страны Персидского залива. Однако Стармер опозорился, объясняя решение об открытии баз для Пентагона.