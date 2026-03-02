Стармер опозорился, объясняя решение об открытии баз для США

DM: Стармер не смог объяснить, почему Лондон открыл США базы для атаки на Иран

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, зачитывая обращение к нации, так и не дал внятного ответа, почему Лондон разрешил США использовать его военные базы для атаки по Ирану. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Мир приближается к конфликту потенциально катастрофических масштабов, а премьер так и не удосужился в своем выступлении прояснить, какую позицию занимает он и его правительство в отношении военной кампании США на Ближнем Востоке.

«Читая текст с телесуфлера, он выглядел не столько как лидер влиятельной страны, сколько как комментатор событий, не имеющих к нему или к нашему месту в мире никакого отношения. Но он был настолько неестественным и скучным, что даже The Guardian не взяла бы его на эту роль», — говорится в материале.

Автор статьи иронично заметил, что Стармер, видимо, забыл, что Великобритания является вторым по значимости игроком в НАТО. Интересно и то, что британские власти задержались с принятием решения по запросу США, хотя Канада и Австралия сразу поддержали удары американцев по Ирану.

Ранее Стармер сообщил, что на Ближнем Востоке подняли в воздух британские самолеты, чтобы поддержать «региональную оборонительную операцию».