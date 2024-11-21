Британия пообещала сразиться с Россией «сегодня вечером»

Штаб обороны Великобритании пообещал при необходимости сразу вступить в бой с РФ

Великобритания готова вступить в войну с Россией так скоро, как это потребуется. Замначальника британского штаба обороны Роб Магован призвал британских парламентариев не питать иллюзий по этому поводу, сообщило издание Politico .

Генерал-лейтенант выступил в комитете по обороне палаты общин. Парламентарии спросили Магована, сколько бригад Великобритания готова перебросить к восточному флангу НАТО в случае резкой эскалации напряженности с Россией.

«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером», — ответил он.

Магован призвал не питать иллюзий. Он сказал, что в случае вторжения российских военных в Восточную Европу британцы тотчас выступят против них.

Вооруженные силы Украины впервые применили британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Они атаковали историческую усадьбу в Курской области.