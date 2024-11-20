Удар Storm Shadow по усадьбе в Курской области корректировали дроном

По информации журналистов, ролик распространили Вооруженные силы Украины. На него попал удар по Марьино в Рыльском районе. Боевики целились в усадьбу князей Барятинских XIX века постройки, которая является объектом культурно-исторического значения, а беспилотник корректировал удар.

Об атаке на историческую постройку сообщил также Telegram-канал Mash. По его информации, украинские военные ударили по ней второй раз — 11 октября им удалось лишь повредить ударной волной административное здание.

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