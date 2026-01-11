Британия обсудила с Австралией и Канадой возможность блокировки соцсети X

Правительство Великобритании обсуждает с Австралией и Канадой возможность введения скоординированного запрета на доступ к социальной сети X. Об этом сообщил телеканал GB News со ссылкой на источники в британских властях.

По данным канала, Лондон обеспокоен работой встроенного в платформу ИИ-чат-бота Grok, который по запросам пользователей способен генерировать откровенные изображения женщин и детей. Источники GB News утверждают, что аналогичные опасения разделяют и власти Австралии с Канадой, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Министр по науке, инновациям и технологиям Лиз Кэндалл заявляла, что поддержит медиарегулятор Ofcom, если тот порекомендует полностью заблокировать X на территории страны.

Ранее Илон Маск перепостил в X публикацию о том, что Лондон якобы является мировым лидером по числу арестов за комментарии в интернете, назвав правительство страны фашистским.

Стармер ранее уже подтверждал, что власти королевства рассматривают возможность блокировки X именно из-за скандала вокруг изображений, создаваемых с помощью Grok.

Пользователи соцсети, формируя запросы к ИИ, просили «раздеть» женщин на фотографиях. В числе дипфейков, по данным британских СМИ, оказались изображения принцессы Уэльской, членов правительства, парламентариев и известных публичных фигур. Канцелярия премьер-министра, как сообщалось, напрямую обращалась к администрации X с требованием отреагировать на ситуацию, однако о полученном ответе не сообщалось.

Агентство Bloomberg писало, что модель искусственного интеллекта Grok, разработанная компанией xAI, в течение нескольких дней по запросам пользователей генерировала и размещала в X материалы с детской порнографией.