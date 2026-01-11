Британия превратилась в ГУЛАГ? Маск вынес суровый приговор Лондону

Британские власти преследуют собственных граждан за высказывания в интернете. Об этом в Х заявил Илон Маск: предприниматель привел статистику арестов и назвал Соединенное Королевство «тюремным островом».

Из показанного Маском документа следует, что на территории королевства за год было произведено не менее 12 183 арестов, связанных с комментариями и постами в социальных сетях. Бизнесмен счел, что такая цензура делает Великобританию «фашистским государством».

Резкие заявления Маска связаны с его же социальной сетью. Встроенную в Х нейросеть Grok научили создавать сексуализированный контент любого уровня откровенности. Пользователи стали генерировать дипфейки, в том числе и с несовершеннолетними.

На ситуацию обратили внимание власти Франции, Индии и Малайзии. Индонезия временно заблокировала Grok. Британский медиарегулятор потребовал Х прекратить работу нейросети.

Илон Маск в ответ заявил, что «критики Х ищут любой повод для цензуры». Он также сгенерировал образ премьера Стармера в бикини.