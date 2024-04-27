Британия определила сроки предоставления помощи Украине | 360°

Мир 27 апреля 2024, 22:18 Британия определила сроки предоставления помощи Украине Сунак: Лондон будет оказывать Украине военную поддержку как минимум до 2030 года РИА «Новости»

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Великобритания будет предоставлять Украине военную помощь до конца десятилетия. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак в колонке для газеты The Wall Street Journal.

«Мы обязуемся поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия», — написал он.

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Сунак напомнил, что Великобритания стала первой страной, которая предоставила Украине долгосрочные гарантии. В начале этого года во время визита в Киев он вместе с президентом Владимиром Зеленским подписал договор о гарантиях безопасности, срок действия которого — 10 лет.

Премьер отметил, что британский военный бюджет достигнет к 2030 году 2,5% ВВП, призвав европейских союзников активизировать свои усилия на этом направлении.

Сунак также добавил, что британцы гордятся тем, что являются ближайшим союзником США и приветствуют дополнительную поддержку Украине, принятую конгрессом и подписанную президентом Джо Байденом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британские власти запустили процесс милитаризации страны, чтобы скрыть внутренние экономические проблемы.