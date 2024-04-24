Великобритания спрятала внутренние проблемы в экономике за милитаризацией | 360°

Мир 24 апреля 2024, 12:58 Великобритания спрятала внутренние проблемы в экономике за милитаризацией Песков: милитаризация Британии стала камуфляжем внутренних проблем в экономике РИА «Новости»

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В Великобритании запустили процесс милитаризации, чтобы закамуфлировать экономические проблемы внутри страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге отметил, что британцам сейчас приходится нелегко.

«Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится, с одной стороны, зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто», — подчеркнул он.

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Песков обратил внимание на тот факт, что на Западе многие стараются воспользоваться сложившейся в мире ситуацией и нагнетают ее искусственно и вполне осознанно. Все это делают для решения внутренних проблем, в том числе и в Великобритании.

«Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики — это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей», — заметил пресс-секретарь президента России, объясняя отношение Кремля к наращиванию британцами военного потенциала.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что страна нарастит расходы на армию и флот до 2,5% ВВП. Британская оборонная промышленность, по его словам, перейдет на военные рельсы.