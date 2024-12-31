Британец с раком на последней стадии признался в игнорировании симптомов

Долгое время игнорировавший сигналы организма британец Тони Фроули впал в шок от диагноза, который ему поставили врачи по результатам обследования. Медики обнаружили у пациента раковую опухоль пищевода в четвертой стадии. В беседе с журналистами газеты The Mirror Фроули признался, что списывал ухудшение своего состояния на усталость и аллергию.

По словам мужчины, первые признаки заболевания проявились в конце 2023 года, когда он не смог съесть купленный сэндвич от внезапно накатившей тошноты.

«Сначала я подумал, что у меня, вероятно, аллергия, поэтому я его выбросил», — рассказал Фроули.

Британец подчеркнул, что долгое время не хотел обращаться к врачам, считая, что у них и без того полно работы, чтобы беспокоить по пустякам. Сам он полагал, что просто перерабатывает и нужно отдохнуть.

В результате в больницу Фроули отвела жена, где в ходе диагностики врачи объявили, что нашли в пищеводе раковую опухоль и назначили курс химиотерапии, а также операцию.

«Мне сказали, что 20% пациентов умирают после такого диагноза. Я не мог поверить в то, что услышал, и моя жизнь полностью изменилась», — признался мужчина.

Операцию британцу провели в феврале, но процесс восстановления занял почти полгода. По словам пациента, во время лечения и реабилитации он сбросил вес с 82 до 53 килограммов.

«Я чувствовал усталость, иногда гораздо большую, чем обычно, но списывал это на работу. Мне сказали, что это одна из опасностей рака пищевода — он может быстро прогрессировать и не проявлять много очевидных признаков», — добавил собеседник журналистов.

Он подчеркнул, что решил поделиться своей историей, чтобы другие люди не медлили и обращались к врачам для обследований.

В середине декабря индийские хирурги провели операцию женщине, чтобы достать из ее живота забытые коллегами ножницы, с которыми пациентка проходила почти два года. Посторонний предмет в организме пациентки обнаружили во время томографии, после того как она пришла в больницу с жалобами на сильные боли.