Женщина проходила 2,5 года с хирургическими ножницами в животе

В Индии женщина прожила 2,5 года с ножницами в животе, забытыми при операции

Жительница Индии прожила два с половиной года с хирургическими ножницами, забытыми врачами в ее брюшной полости после операции. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Индианка Камла Бай перенесла операцию по удалению раковой опухоли в яичниках в феврале 2022 года. После хирургического вмешательства женщина начала испытывать сильные боли в животе и проконсультировалась с врачами. Медики ее обследовали, но не обнаружили никаких патологий. При этом лекарства ей не помогали.

Причину болей удалось установить только после компьютерной томографии, которую сделали в ноябре 2024 года. На снимках врачи увидели, что рядом с толстой кишкой находятся ножницы. Женщине провели операцию, удалив инструмент. Бай планирует подать на врачей в суд.

Ранее жительница Турции, обратившаяся к врачу с жалобами на головную боль, узнала, что семь лет жила с ножницами в животе, которые забыли хирурги после операции по удалению кисты.