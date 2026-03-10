Британец Питер Доу, построивший автономную «ферму Судного дня», рассказал, как изменились настроения людей за последние 20 лет относительно возможного глобального кризиса. Об этом сообщило издание Daily Star .

Ферма предназначена для выживания на случай третьей мировой войны. Ее построил 71-летний техномагнат в графстве Норфолк на востоке Великобритании.

Комплекс, рассчитанный на выживание тысячи человек, занял площадь в 607 гектаров. На ферме есть скотобойня, мельница, пресс для получения дизельного топлива из растительного масла и производство молочных продуктов. Британец также сделал запас консервов.

«Я занимаюсь этим 20 лет, и, когда я начинал, люди думали, что я сумасшедший. Теперь люди говорят мне: „Возможно, вы правы“», — признался он.

По его словам, настроения уже изменились. Впрочем, желающие могут к нему присоединиться. На этот случай предусмотрен ежегодные взносы, которые варьируются от 10 до 100 тысяч фунтов стерлингов (от одного до 10 миллионов рублей).

Ранее ирландский экономист Филип Пилкингтон заявил, что израильские власти осознали, что придется разбираться с озлобленным Ираном в одиночку, ведь помощь США когда-нибудь закончится.