Последствия ударов США по Ирану напугали Израиль

Экономист Пилкингтон: Израиль осознал, что помощь США в войне с Ираном не вечна

Власти Израиля после 10 дней войны с Ираном поняли, что помощь США рано или поздно закончится и им придется разбираться с озлобленной Исламской Республикой в одиночку. Поэтому они уже сейчас начали искать выход из сложившейся ситуации. Об этом в социальной сети X написал ирландский экономист Филип Пилкингтон.

Так он прокомментировал статью газеты The Washington Post, в которой говорилось, что израильских чиновников обеспокоило отсутствие сроков завершения конфликта, который уже нанес серьезный ущерб всему региону и мировой экономике.

Источники журналистов заявили, что решение о прекращении боевых действий полностью зависит от президента США Дональда Трампа, который настаивает на полном и безоговорочном разгроме иранского режима. По словам инсайдеров, в правительстве разрабатывают альтернативные планы завершения конфликта, не предусматривающие полной капитуляции Ирана.

«Израильские чиновники, похоже, в панике. Они сливают информацию о возможных путях отступления в Washington Post. У израильтян было „волшебное“ представление об американской мощи. Теперь, когда они видят, что никаких волшебных бобов не существует, они понимают, что статус-кво — это лишь постоянные удары беспилотников и ракет», — написал Пилкингтон.

Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что военная операция против Ирана приблизилась к своему завершению. По его словам, после бомбардировок Исламская Республика лишилась флота, связи и военной авиации.

Трамп добавил, что американские военные могут сделать еще очень многое в отношение Ормузского пролива, который иранские власти так и не смогли полностью закрыть и движение судов по каналу продолжилось. Он добавил, что всерьез раздумывает над тем, чтобы взять акваторию под свой личный контроль.