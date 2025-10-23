Британец не пережил укус слепня

Daily Star: британец скончался через несколько недель после укуса слепня

В Великобритании 31-летний Эндрю Кейн впал в кому и вскоре скончался после укуса слепня. Об этом сообщило издание Daily Star .

Уроженец Нортумберленда работал сельскохозяйственным рабочим на ферме, когда слепень укусил его в локоть.

По словам матери Кейна, врач прописал ему антибиотики. Ситуация вроде бы была под контролем, но примерно через две недели мужчина потерял сознание во время вечеринки с друзьями.

Кейна экстренно госпитализировали. Медики диагностировали Кейну септический шок. Мужчина пробыл в коме несколько недель, а 18 сентября скончался на руках у матери.

«Никто не мог предположить, что укус мухи приведет к такой трагедии», — поделилась Рэйчел.

По ее словам, сын очень быстро начал сдавать. Она до сих пор не может осознать, что его больше нет.

